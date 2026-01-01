В Башкортостане снова вдвое увеличили выплаты за подписание военного контракта

В республике Башкортостан снова вдвое увеличили выплаты за подписание контракта с минобороны рф - выплаты увеличены с 500 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Подробности

В Башкортостане снова вдвое увеличили выплаты за подписание контракта с МО РФ. Размер единовременной региональной выплаты для желающих принять участие в войне с Украиной увеличили с 500 тысяч до 1 млн рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Новые выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года - сообщают росСМИ.

В то же время отмечается, что при этом в декабре 2025 года выплаты были снижены с 1 млн до 500 тысяч рублей. До этого, в июне, Хабиров распорядился снизить выплаты с 1,6 млн до 1 млн рублей. Тогда эксперты связали это с проблемами в бюджете региона.

Хабиров ранее заявлял, что всего в этом году для поддержки "СВО" из бюджета Башкортостана планируется выделить 32 млрд рублей.

Башкортостан остается лидером по количеству подтвержденных погибших участников войны с Украиной среди российских регионов.

Напомним

Мобилизационный план России на 2025 год был набрать 403 тысячи человек – этого количества там достигли в начале декабря. Таким образом, россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию.