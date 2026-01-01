$42.350.03
1 января, 13:04
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
В Башкортостане снова вдвое увеличили выплаты за подписание военного контракта

Киев • УНН

 • 54 просмотра

В Башкортостане снова увеличили выплаты за подписание контракта с минобороны РФ с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Новые выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года, несмотря на предыдущие снижения и проблемы с бюджетом.

В Башкортостане снова вдвое увеличили выплаты за подписание военного контракта

В республике Башкортостан снова вдвое увеличили выплаты за подписание контракта с минобороны рф - выплаты увеличены с 500 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Подробности

В Башкортостане снова вдвое увеличили выплаты за подписание контракта с МО РФ. Размер единовременной региональной выплаты для желающих принять участие в войне с Украиной увеличили с 500 тысяч до 1 млн рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Новые выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года

- сообщают росСМИ.

В то же время отмечается, что при этом в декабре 2025 года выплаты были снижены с 1 млн до 500 тысяч рублей. До этого, в июне, Хабиров распорядился снизить выплаты с 1,6 млн до 1 млн рублей. Тогда эксперты связали это с проблемами в бюджете региона.

Хабиров ранее заявлял, что всего в этом году для поддержки "СВО" из бюджета Башкортостана планируется выделить 32 млрд рублей.

Башкортостан остается лидером по количеству подтвержденных погибших участников войны с Украиной среди российских регионов.

Напомним

Мобилизационный план России на 2025 год был набрать 403 тысячи человек – этого количества там достигли в начале декабря. Таким образом, россияне в 2025 году перевыполнят план набора людей в армию.

Степан Гафтко

