У багатьох лікувальних установах України відсутня ставка епідеміолога - Голубовська

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"Епідеміологію прибрали не тільки з практичної охорони здоров'я. На сьогоднішній день у багатьох лікувальних установах України навіть ставки епідеміологів в лікарнях немає. За інфекційним контролем ніхто не стежить. І вони не можуть з'явитися, тому що ми 5 років не випускаємо їх з університетів. Це ж все було підірвано дуже грамотно", - заявила лікар.

Деталі

Голубовська вважає, що відсутність епідеміологів в Україні ускладнює швидке закінчення пандемії коронавірусу в країні. При цьому лікар зазначила, що незважаючи на таку складність, Україна все одно справляється з хворобою, завдяки сильним системам протидії. У світі були країни, які перенесли хворобу набагато складніше, перебуваючи в більш важких умовах.



"Ми пандемію зустріли на такому рівні. Але я не вважаю, що ми прямо так вже не впоралися, в порівнянні з цивілізованими країнами. Подивіться, найбільш постраждала країна - це США. Там люди в каплицях і в гаражах лежали. Ви пам'ятаєте кадри з Іспанії, коли люди похилого віку знімали з себе кисень і давали його пацієнтам молодшим? Просто цивілізовані країни позбулися повальних інфекцій, і їм не потрібно було утримувати такі системи. У них системи протидії дуже слабкі. Сильні були у нас, як не дивно. Тому що люблять розповідати, особливо молоді, що все було погано. Але системи протидії у нас були найкращі в світі", - зазначила Голубовська.

Доповнення

За словами Ольги Голубовської, під час загостреного захворювання на коронавірус серед медичних працівників влітку 2020 року, Національна служба здоров'я відмовлялася підтверджувати наявність діючої медичної практики у провідних професорів і викладачів медичних вузів країни. В наслідок чого, вони за свої кошти викликали таксі для розвезення, щоб надати допомогу хворим на коронавірус.



