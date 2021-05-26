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Во многих лечебных учреждениях Украины отсутствует ставка эпидемиолога - Голубовская

Киев • УНН

 • 18538 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. На сегодняшний день, во многих лечебных учреждениях Украины отсутствует ставка эпидемиолога, а инфекционный контроль никем не осуществляется. Это одна из причин, почему Украина трудно справлялась с пандемией коронавируса. Об этом заявила заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская в эфире на телеканале Kyiv Live, пишет УНН.

Во многих лечебных учреждениях Украины отсутствует ставка эпидемиолога - Голубовская

Цитата:

"Эпидемиологию убрали не только из практического здравоохранения. На сегодняшний день во многих лечебных учреждениях Украины даже ставки эпидемиологов в больницах нет. За инфекционным контролем никто не следит. И они не могут появиться, потому что мы 5 лет не выпускаем их из университетов. Это же все было подорвано очень грамотно", - заявила врач.

Детали

Голубовская считает, что отсутствие эпидемиологов в Украине усложняет скорое окончание пандемии коронавируса в стране. При этом врач отметила, что несмотря на такую сложность, Украина все равно справляется с болезнью, благодаря сильным системам противодействия. В мире были страны, которые перенесли болезнь гораздо сложнее, находясь в более тяжелых условиях.

"Мы пандемию встретили на таком уровне. Но я не считаю, что мы прямо так уже не справились, по сравнению с цивилизованными странами. Посмотрите, самя пострадавшая страна - это США. Там люди в часовнях и в гаражах лежали. Вы помните кадры из Испании, когда старики снимали с себя кислород и давали его пациентам помоложе? Просто цивилизованные страны избавились от повальных инфекций, и им не нужно было удерживать такие системы. У них системы противодействия очень слабые. Сильные были у нас, как ни странно. Поэтому что любят рассказывать, особенно молодежи, что все было плохо. Но системы противодействия у нас были лучшие в мире", - отметила Голубовская.

Дополнение

По словам Ольги Голубовской, во время обостренного заболевания коронавирусом среди медицинских работников летом 2020 года, Национальная служба здоровья отказывалась подтверждать наличие действующей медицинской практики у ведущих профессоров и преподавателей медицинских вузов страны. В результате чего, они за свои средства вызвали такси для развозки, чтобы оказать помощь больным коронавирусом.

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