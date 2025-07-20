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У адміністрації Трампа передумали розривати контракти зі SpaceX

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа розглядала розірвання контрактів зі SpaceX після сварки Трампа та Ілона Маска. Перегляд контрактів виявив їх критичну важливість для Міноборони та NASA, що унеможливило їх скасування.

У адміністрації Трампа передумали розривати контракти зі SpaceX

Адміністрація президента США Дональда Трампа роздумувала над розірванням контрактів з компанією SpaceX. Це сталося після сварки Трампа та Ілона Маска. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють джерела видання, лише через кілька днів після того, як Трамп на початку червня порушив питання про розрив зв'язків з бізнесом Маска, його адміністрація ініціювала перегляд контрактів SpaceX.

Співрозмовники зазначили, що мета такого аналізу - виявити потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.

Але посадовці адміністрації Трампа вирішили, що не можуть скасувати більшість угод, оскільки вони є критично важливими для Міністерства оборони США та NASA.

Як пише видання, попередня оцінка підтвердила домінування SpaceX як провідного світового виробника ракетних установок та основного постачальника супутникового інтернету.

Нагадаємо

Білий дім намагається примирити Трампа з Маском після їхньої публічної суперечки. Акції Tesla впали на $150 млрд, а статки Маска скоротились на $34 млрд.

SpaceX починає виведення з експлуатації кораблів Dragon через заяву президента США - Маск06.06.25, 05:30 • 4464 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
SpaceX
Міністерство оборони США
NASA
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Tesla
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