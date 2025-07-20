У адміністрації Трампа передумали розривати контракти зі SpaceX

Адміністрація президента США Дональда Трампа роздумувала над розірванням контрактів з компанією SpaceX. Це сталося після сварки Трампа та Ілона Маска. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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Як повідомляють джерела видання, лише через кілька днів після того, як Трамп на початку червня порушив питання про розрив зв'язків з бізнесом Маска, його адміністрація ініціювала перегляд контрактів SpaceX.

Співрозмовники зазначили, що мета такого аналізу - виявити потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.

Але посадовці адміністрації Трампа вирішили, що не можуть скасувати більшість угод, оскільки вони є критично важливими для Міністерства оборони США та NASA.

Як пише видання, попередня оцінка підтвердила домінування SpaceX як провідного світового виробника ракетних установок та основного постачальника супутникового інтернету.

Нагадаємо

Білий дім намагається примирити Трампа з Маском після їхньої публічної суперечки. Акції Tesla впали на $150 млрд, а статки Маска скоротились на $34 млрд.

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