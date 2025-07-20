Администрация Трампа передумала разрывать контракты со SpaceX
Киев • УНН
Администрация Дональда Трампа рассматривала расторжение контрактов со SpaceX после ссоры Трампа и Илона Маска. Пересмотр контрактов выявил их критическую важность для Минобороны и NASA, что сделало невозможным их отмену.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность расторжения контрактов с компанией SpaceX. Это произошло после ссоры Трампа и Илона Маска. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Как сообщают источники издания, всего через несколько дней после того, как Трамп в начале июня поднял вопрос о разрыве связей с бизнесом Маска, его администрация инициировала пересмотр контрактов SpaceX.
Собеседники отметили, что цель такого анализа - выявить потенциальные растраты в многомиллиардных сделках, которые компания имеет с правительством США.
Но чиновники администрации Трампа решили, что не могут отменить большинство сделок, поскольку они являются критически важными для Министерства обороны США и NASA.
Как пишет издание, предварительная оценка подтвердила доминирование SpaceX как ведущего мирового производителя ракетных установок и основного поставщика спутникового интернета.
Напомним
Белый дом пытается примирить Трампа с Маском после их публичного спора. Акции Tesla упали на $150 млрд, а состояние Маска сократилось на $34 млрд.
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