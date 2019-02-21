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Тваринники назвали причину кризи АЧС в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Однією з ключових причин, чому ситуація з АЧС набула критичного характеру, стало реформування у 2014 році Держветфітосанітарної служби, яка свого часу ефективно контролювала розповсюдження АЧС та боролася з проблемою лише у її зародку. Про це заявила голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар на круглому столі “Регулювання ринку м’яса: баланс між безпекою споживачів і розвитком бізнесу”, повідомляє прес-служба Асоціації тваринників України, передає УНН.

На той час Україна відмовилася від існуючої однієї з найкращих у світі систем контролю, переконані в АТУ.

Також наслідком цієї реформи стало скасування карантинної міліції. І як результат – Україна, що колись неодноразово займала перші місця в рейтингу безпечних країн за критерієм Animal Health, стала однією з найнебезпечніших щодо АЧС.

Виступаючи з даного питання, Паламар категорично висловилася з приводу заборони експорту свинини з України.

"Чому Польща, яка є країною, небезпечною щодо АЧС, може експортувати до нас м'ясо, до того ж, величезними партіями? Для української ж свинини, у свою чергу, експорт до ЄС заборонений. Наша держава також має захищати вітчизняного виробника, як це роблять наші західні сусіди!" – наголосила вона.

Як писав УНН, Росія нещодавно заборонила ввезення української свинини

Торік в Україні було зафіксовано 145 спалахів АЧС у всіх без винятку регіонах. При цьому, держава досі не компенсувала фермерам збитки від епідемії обсягом понад 27 млн грн (за минулий рік).

За прогнозами нардепа Сергія Тригубенка, подальший наступ АЧС загрожує зростанням цін на свинину та сало, а також збільшенням імпорту цих продуктів з інших країн. 

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