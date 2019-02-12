АЧС: Росія заборонила ввезення української свинини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. РФ ввела обмеження на імпорт української свинини. Про це йдеться на сайті управління Федеральної служби з ветеринарного і санітарного нагляду по Бєлгородській області, передає УНН.
В управлінні, посилаючись на інформацію, що надійшла з офіційних джерел, нагадали, що минулого тижня на звалищі ТПВ в Харкові були виявлені мертві свині, інфіковані вірусом АЧС.
"У зв'язку із загостренням епізоотичної ситуації щодо поширення вірусу африканської чуми свиней направлені листи у митну службу і Прикордонне управління з проханням посилити контроль за переміщенням через кордон тваринницької продукції у ручній поклажі і багажі пасажирів. З метою недопущення занесення вірусу на територію області, забороняється ввезення будь-якої свинарської продукції з України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, торік в Україні було зафіксовано 145 спалахів АЧС у всіх без винятку регіонах.
При цьому, держава досі не компенсувала фермерам збитки від епідемії обсягом понад 27 млн грн (за минулий рік).
За прогнозами нардепа Сергія Тригубенка, подальший наступ АЧС загрожує зростанням цін на свинину та сало, а також збільшенням імпорту цих продуктів з інших країн.