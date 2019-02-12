АЧС: Россия запретила ввоз украинской свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. РФ ввела ограничения на импорт украинской свинины. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору по Белгородской области, передает УНН.
В управлении, ссылаясь на поступившую из официальных источников информацию, напомнили, что на прошлой неделе на свалке ТБО в Харькове были обнаружены павшие свиньи, инфицированные вирусом АЧС.
"В связи с обострением эпизоотической ситуации по распространению вируса африканской чумы свиней направлены письма в таможенную службу и Пограничное управление с просьбой усилить контроль за перемещением через границу животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров. В целях недопущения заноса вируса на территорию области, запрещается ввоз любой свиноводческой продукции из Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 вспышек АЧС во всех без исключения регионах.
При этом, государство до сих пор не компенсировало фермерам убытки от эпидемии в размере более 27 млн грн (за прошлый год).
По прогнозам нардепа Сергея Тригубенко, дальнейшее наступление АЧС угрожает ростом цен на свинину и сало, а также увеличением импорта этих продуктов из других стран.