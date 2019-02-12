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8 марта, 13:20 • 63220 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

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АЧС: Россия запретила ввоз украинской свинины

АЧС: Россия запретила ввоз украинской свинины

Киев  •  УНН

 • 8932 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. РФ ввела ограничения на импорт украинской свинины. Об этом говорится на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору по Белгородской области, передает УНН.

В управлении, ссылаясь на поступившую из официальных источников информацию, напомнили, что на прошлой неделе на свалке ТБО в Харькове были обнаружены павшие свиньи, инфицированные вирусом АЧС.

"В связи с обострением эпизоотической ситуации по распространению вируса африканской чумы свиней направлены письма в таможенную службу и Пограничное управление с просьбой усилить контроль за перемещением через границу животноводческой продукции в ручной клади и багаже пассажиров. В целях недопущения заноса вируса на территорию области, запрещается ввоз любой свиноводческой продукции из Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 вспышек АЧС во всех без исключения регионах.

При этом, государство до сих пор не компенсировало фермерам убытки от эпидемии в размере более 27 млн грн (за прошлый год).

По прогнозам нардепа Сергея Тригубенко, дальнейшее наступление АЧС угрожает ростом цен на свинину и сало, а также увеличением импорта этих продуктов из других стран.

Украинские Национальные Новости

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