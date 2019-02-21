Животноводы назвали причину кризиса АЧС в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Одной из ключевых причин, почему ситуация с АЧС приобрела критический характер, стало реформирование в 2014 году Госветфитосанитарной службы, в свое время эффективно контролировала распространения АЧС и боролась с проблемой только в ее зародыше. Об этом заявила председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь на круглом столе "Регулирование рынка мяса: баланс между безопасностью потребителей и развитием бизнеса", сообщает пресс-служба Ассоциации животноводов Украины, передает УНН.
К тому времени Украина отказалась от существующей одной из лучших в мире систем контроля, убеждены в АЖУ.
Также следствием этой реформы стала отмена карантинной милиции. И как результат - Украина, которая некогда неоднократно занимала первые места в рейтинге безопасных стран по критерию Animal Health, стала одной из самых опасных по АЧС.
Выступая по данному вопросу, Пономарь категорически высказалась по поводу запрета экспорта свинины из Украины.
"Почему Польша, которая является страной, опасной по АЧС может экспортировать к нам мясо, к тому же, огромными партиями? Для украинской же свинины, в свою очередь, экспорт в ЕС запрещен. Наше государство также должно защищать отечественного производителя, как это делают наши западные соседи!" - подчеркнула она.
Как писал УНН, Россия недавно запретила ввоз украинской свинины.
В прошлом году в Украине было зафиксировано 145 вспышек АЧС во всех без исключения регионах. При этом, государство до сих пор не компенсировало фермерам убытки от эпидемии объемом более 27 млн грн (за прошлый год).
По прогнозам нардепа Сергея Тригубенко, дальнейшее наступление АЧС угрожает ростом цен на свинину и сало, а также увеличением импорта этих продуктов из других стран.