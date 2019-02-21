Животноводы назвали причину кризиса АЧС в Украине

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54974 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73832 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128481 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128980 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129058 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124758 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159743 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141403 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Животноводы назвали причину кризиса АЧС в Украине

Животноводы назвали причину кризиса АЧС в Украине

Киев  •  УНН

 • 8791 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Одной из ключевых причин, почему ситуация с АЧС приобрела критический характер, стало реформирование в 2014 году Госветфитосанитарной службы, в свое время эффективно контролировала распространения АЧС и боролась с проблемой только в ее зародыше. Об этом заявила председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь на круглом столе "Регулирование рынка мяса: баланс между безопасностью потребителей и развитием бизнеса", сообщает пресс-служба Ассоциации животноводов Украины, передает УНН.

К тому времени Украина отказалась от существующей одной из лучших в мире систем контроля, убеждены в АЖУ.

Также следствием этой реформы стала отмена карантинной милиции. И как результат - Украина, которая некогда неоднократно занимала первые места в рейтинге безопасных стран по критерию Animal Health, стала одной из самых опасных по АЧС.

Выступая по данному вопросу, Пономарь категорически высказалась по поводу запрета экспорта свинины из Украины.

"Почему Польша, которая является страной, опасной по АЧС может экспортировать к нам мясо, к тому же, огромными партиями? Для украинской же свинины, в свою очередь, экспорт в ЕС запрещен. Наше государство также должно защищать отечественного производителя, как это делают наши западные соседи!" - подчеркнула она.

Как писал УНН, Россия недавно запретила ввоз украинской свинины.

В прошлом году в Украине было зафиксировано 145 вспышек АЧС во всех без исключения регионах. При этом, государство до сих пор не компенсировало фермерам убытки от эпидемии объемом более 27 млн грн (за прошлый год).

По прогнозам нардепа Сергея Тригубенко, дальнейшее наступление АЧС угрожает ростом цен на свинину и сало, а также увеличением импорта этих продуктов из других стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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