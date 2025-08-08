Турецький дрон Bayraktar Akіncі з українським двигуном успішно випробував нові боєприпаси
Київ • УНН
Турецький ударний безпілотник Bayraktar Akіncі, оснащений українським двигуном, успішно провів випробувальні стрільби. Дрон вразив цілі новітніми баражуючими боєприпасами ALPAGUT та EREN.
У Туреччині показали випробування дрона Bayraktar Akіncі, оснащеного українським двигуном. Відео оприлюднив у соцмережі Х голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що бойовий безпілотник здійснив успішні стрільби новітніми баражуючими боєприпасами.
Bayraktar Akіncі. Випробувальні стрільби розумними боєприпасами ALPAGUT та боєприпасами EREN
Довідка
Компанія Baykar розпочала розробку ударного безпілотника Bayraktar Akіncі у 2018 році. Того ж року був представлений і перший прототип. А в 2019-му стало відомо, що дрон оснастили українськими турбогвинтовими двигунами.
Bayraktar Akіncі - це важкий ударний безпілотник, здатний нести до 1350 кг бойового навантаження.
Нагадаємо
Напередодні між державною оборонно-промисловою компанією Саудівської Аравії SAMI та турецькою компанією Baykar було підписано угоду щодо локалізації виробництва ударних безпілотних літальних апаратів.
