Турецький дрон Bayraktar Akіncі з українським двигуном успішно випробував нові боєприпаси

путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Німецькі інженери врятували "мертвий" радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні
"Віткофф нічого такого не говорив": в ОП назвали фейком поширені польським ЗМІ "умови для перемир'я"
У будинку на Закарпатті виявили вбиту жінку і чоловіка із важким каліцтвом: у поліції повідомили перші деталі
Вчинили теракт у Житомирі на замовлення рф: є загиблий і поранений, затримано двох підлітків
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українців
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Сельчук Байрактар
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Білий дім
Італія
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
ChatGPT
Brent
MIM-104 Patriot

Турецький дрон Bayraktar Akіncі з українським двигуном успішно випробував нові боєприпаси

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Турецький ударний безпілотник Bayraktar Akіncі, оснащений українським двигуном, успішно провів випробувальні стрільби. Дрон вразив цілі новітніми баражуючими боєприпасами ALPAGUT та EREN.

Турецький дрон Bayraktar Akіncі з українським двигуном успішно випробував нові боєприпаси

У Туреччині показали випробування дрона Bayraktar Akіncі, оснащеного українським двигуном. Відео оприлюднив у соцмережі Х голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що бойовий безпілотник здійснив успішні стрільби новітніми баражуючими боєприпасами.

Bayraktar Akіncі. Випробувальні стрільби розумними боєприпасами ALPAGUT та боєприпасами EREN

- йдеться у дописі до відео.

Довідка

Компанія Baykar розпочала розробку ударного безпілотника Bayraktar Akіncі  у 2018 році. Того ж року був представлений і перший прототип. А в 2019-му стало відомо, що дрон оснастили українськими турбогвинтовими двигунами.

Bayraktar Akіncі - це важкий ударний безпілотник, здатний нести до 1350 кг бойового навантаження.

Нагадаємо

Напередодні між державною оборонно-промисловою компанією Саудівської Аравії SAMI та турецькою компанією Baykar було підписано угоду щодо локалізації виробництва ударних безпілотних літальних апаратів.

Baykar планує закінчити будівництво заводу в Україні наступного року

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
Сельчук Байрактар
Туреччина