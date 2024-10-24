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Baykar планує закінчити будівництво заводу в Україні наступного року

Київ • УНН

 • 31694 перегляди

Baykar завершить будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні до серпня 2025 року. На підприємстві планують виготовляти дрони TB2 або TB3.

Baykar планує закінчити будівництво заводу в Україні наступного року

Турецький виробник безпілотників Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку наступного року. Про це повідомив генеральний директор компанії Халук Байрактар передає Reuters, пише УНН.

Ми завершили будівництво на 80%, і машини замовляються. Дата виробництва буде визначена ходом війни, але об’єкт буде готовий у серпні 2025 року,

– сказав він.

Деталі

Очікується, що завод буде виробляти версію дрона TB2 або його варіант TB3. Вони відрізняються зокрема розміром, вантажністю та максимальною швидкістю.

За словами очільника компанії, Baykar також працює над розробкою власних двигунів – зараз для будівництва Akinci та Kizilelma використовують двигуни українського виробництва.

Нагадаємо

У лютому цього року турецький виробник безпілотників Baykar оголосив, що будує новий завод під Києвом, на якому працюватимуть 500 осіб для виробництва своїх моделей TB2 і TB3.

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