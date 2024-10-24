Baykar планирует закончить строительство завода в Украине в следующем году

Baykar завершит строительство завода по производству беспилотников в Украине до августа 2025 года. На предприятии планируют изготавливать дроны TB2 или TB3.

Турецкий производитель беспилотников Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом следующего года. Об этом сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар передает Reuters, пишет УНН. Мы завершили строительство на 80%, и машины заказываются. Дата производства будет определена ходом войны, но объект будет готов в августе 2025 года, - сказал он. Детали Ожидается, что завод будет производить версию дрона TB2 или его вариант TB3. Они отличаются в частности размером, грузоподъемностью и максимальной скоростью. По словам главы компании, Baykar также работает над разработкой собственных двигателей - сейчас для строительства Akinci и Kizilelma используют двигатели украинского производства. Напомним В феврале этого года турецкий производитель беспилотников Baykar объявил, что строит новый завод под Киевом, на котором будут работать 500 человек для производства своих моделей TB2 и TB3.