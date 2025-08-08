Турецкий дрон Bayraktar Akıncı с украинским двигателем успешно испытал новые боеприпасы
Киев • УНН
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı, оснащенный украинским двигателем, успешно провел испытательные стрельбы. Дрон поразил цели новейшими барражирующими боеприпасами ALPAGUT и EREN.
В Турции показали испытания дрона Bayraktar Akıncı, оснащенного украинским двигателем. Видео обнародовал в соцсети Х председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что боевой беспилотник совершил успешные стрельбы новейшими барражирующими боеприпасами.
Bayraktar Akıncı. Испытательные стрельбы умными боеприпасами ALPAGUT и боеприпасами EREN
Справка
Компания Baykar начала разработку ударного беспилотника Bayraktar Akıncı в 2018 году. В том же году был представлен и первый прототип. А в 2019-м стало известно, что дрон оснастили украинскими турбовинтовыми двигателями.
Bayraktar Akıncı - это тяжелый ударный беспилотник, способный нести до 1350 кг боевой нагрузки.
Напомним
Накануне между государственной оборонно-промышленной компанией Саудовской Аравии SAMI и турецкой компанией Baykar было подписано соглашение о локализации производства ударных беспилотных летательных аппаратов.
