Турецкий дрон Bayraktar Akıncı с украинским двигателем успешно испытал новые боеприпасы

$41.610.07
48.290.19
ukenru
21:06 • 4046 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 53387 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 50331 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 109648 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 109470 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 95461 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 145459 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74747 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47435 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46274 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0.6м/с
75%
756мм
Популярные новости
Немецкие инженеры спасли «мертвый» радар Patriot: он уже уничтожает российские цели в Украине7 августа, 15:02 • 7682 просмотра
"Виткофф ничего такого не говорил": в ОП назвали фейком распространенные польским СМИ "условия для перемирия"7 августа, 15:30 • 9070 просмотра
В доме на Закарпатье обнаружили убитую женщину и мужчину с тяжелым увечьем: в полиции сообщили первые детали7 августа, 15:44 • 5380 просмотра
Совершили теракт в Житомире по заказу рф: есть погибший и раненый, задержаны двое подростковPhoto7 августа, 16:29 • 3912 просмотра
Раде предлагают увольнять министров по результатам интерпелляции: законопроект зарегистрирован в парламенте7 августа, 16:51 • 16686 просмотра
публикации
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 53389 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 76932 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 97260 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 109648 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 109470 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Турция
Италия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 120500 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 138105 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 146681 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 137518 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 147728 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
MIM-104 Patriot

Турецкий дрон Bayraktar Akıncı с украинским двигателем успешно испытал новые боеприпасы

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akıncı, оснащенный украинским двигателем, успешно провел испытательные стрельбы. Дрон поразил цели новейшими барражирующими боеприпасами ALPAGUT и EREN.

Турецкий дрон Bayraktar Akıncı с украинским двигателем успешно испытал новые боеприпасы

В Турции показали испытания дрона Bayraktar Akıncı, оснащенного украинским двигателем. Видео обнародовал в соцсети Х председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что боевой беспилотник совершил успешные стрельбы новейшими барражирующими боеприпасами.

Bayraktar Akıncı. Испытательные стрельбы умными боеприпасами ALPAGUT и боеприпасами EREN

- говорится в подписи к видео.

Справка

Компания Baykar начала разработку ударного беспилотника Bayraktar Akıncı в 2018 году. В том же году был представлен и первый прототип. А в 2019-м стало известно, что дрон оснастили украинскими турбовинтовыми двигателями.

Bayraktar Akıncı - это тяжелый ударный беспилотник, способный нести до 1350 кг боевой нагрузки.

Напомним

Накануне между государственной оборонно-промышленной компанией Саудовской Аравии SAMI и турецкой компанией Baykar было подписано соглашение о локализации производства ударных беспилотных летательных аппаратов.

Baykar планирует закончить строительство завода в Украине в следующем году24.10.24, 22:47 • 31702 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираТехнологии
Сельчук Байрактар
Турция