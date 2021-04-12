Тупицького не пустили в КСУ. Спецзасідання щодо його звільнення не відбулося

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Київ • УНН

 • 18387 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Працівники Державної охорони не пустили Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне пленарне засідання, яке він скликав через указ Президента про його звільнення з посади судді, передає кореспондент УНН.

Так, державна охорона не пустила Тупицького до КСУ.

Цитата

“Сьогодні призначене спеціальне пленарне засідання щодо виконання указу Президента... Хоча я вважаю, що указ не має юридичних наслідків, тому що Конституція передбачає інший порядок та підстави звільнення суддів КСУ, але я, як законослухняна людина, як голова Конституційного суду України..., призначив пленарне засідання, для того, щоб судді вирішили, чи є підстави та прийняли рішення... Ми прийшли й готові прийняти участь, щоб вирішилася наша доля — звільнити чи не звільняти”, — розповів Тупицький.

В пресслужбі КСУ журналісту УНН повідомили, що засідання спеціальне засідання КСУ на якому шляхам таємного голосування мали вирішити, чи звільняти Олександра Тупицького та Олександра Касмініна з посад суддів у зв’язку з указом президента, не відбулось.

Що було раніше

Головою Конституційного суду України було видано розпорядження про скликання спеціального пленарного засідання КСУ для розгляду питання про звільнення з посади суддів Олександра Касмініна та Олександра Тупицького 12 квітня.

Контекст

У суботу, 27 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

Доповнення

Наприкінці лютого цього року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду на місяць. Потім його дію було продовжено. 19 січня УДО не стало пропускати Тупицького до Конституційного суду через його відсторонення.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генпрокурора повідомив про підозру голові КСУ Олександру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

Наприкінці жовтня 2020 року, ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося після того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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