Туман у Києві і області: оголошено I рівень небезпечності, видимість на дорогах 200-500 метрів
Київ • УНН
Синоптики попередили жителів Києва та області про небезпечні метеорологічні явища ввечері 5 листопада, а також вночі та вранці 6 листопада. На дорогах очікується туман з видимістю 200-500 м, оголошено I рівень небезпечності.
Синоптики попередили жителів Києва і області про небезпечні метеорологічні явища ввечері 05 листопада, а також вночі та вранці 06 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
На дорогах буде туман, видимість 200-500 м. У регіоні оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту. У зв’язку з цим жителям Києва і області рекомендується зберігати обережність.
Нагадаємо
Вранці 5 листопада через густий туман у Києві сталась серія ДТП: рух транспорту, зокрема громадського, був ускладнений. Видимість становила 200–500 метрів, а індекс якості повітря сягнув 88, що є помірним рівнем забруднення.