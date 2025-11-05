Туман в Киеве и области: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200-500 метров

ukenru
Эксклюзив
13:23 • 1726 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 5808 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 12136 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 14664 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 17104 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 18889 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 16760 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 33518 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32170 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54083 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибшихVideo5 ноября, 04:09 • 12276 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти5 ноября, 04:50 • 18687 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 16125 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 14860 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 10750 просмотра
публикации
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 1704 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 10780 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 14917 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 14657 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 62186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Петер Сийярто
Роберт Паттинсон
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сингапур
Турция
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 16159 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 31249 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 44874 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 47468 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 42566 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Фильм

Туман в Киеве и области: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200-500 метров

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях вечером 5 ноября, а также ночью и утром 6 ноября. На дорогах ожидается туман с видимостью 200-500 м, объявлен I уровень опасности.

Туман в Киеве и области: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200-500 метров

Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях вечером 5 ноября, а также ночью и утром 6 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

На дорогах будет туман, видимость 200-500 м. В регионе объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта. В связи с этим жителям Киева и области рекомендуется соблюдать осторожность.

Напомним

Утром 5 ноября из-за густого тумана в Киеве произошла серия ДТП: движение транспорта, в том числе общественного, было затруднено. Видимость составляла 200–500 метров, а индекс качества воздуха достиг 88, что является умеренным уровнем загрязнения.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Дорожно-транспортное происшествие
Укргидрометцентр
Киев