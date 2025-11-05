Туман в Киеве и области: объявлен I уровень опасности, видимость на дорогах 200-500 метров
Киев • УНН
Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях вечером 5 ноября, а также ночью и утром 6 ноября. На дорогах ожидается туман с видимостью 200-500 м, объявлен I уровень опасности.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
На дорогах будет туман, видимость 200-500 м. В регионе объявлен I уровень опасности (желтый).
Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта. В связи с этим жителям Киева и области рекомендуется соблюдать осторожность.
Напомним
Утром 5 ноября из-за густого тумана в Киеве произошла серия ДТП: движение транспорта, в том числе общественного, было затруднено. Видимость составляла 200–500 метров, а индекс качества воздуха достиг 88, что является умеренным уровнем загрязнения.