Туман і до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 23 вересня очікується суха погода, лише в Криму можливий дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, місцями до 27°. На заході можливий туман, вітер північно-східний.
В Україні сьогодні очікується суха погода, лише в Криму можливий дощ. Температура вдень 20-25°, місцями до 27°. На заході можливий туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 23 вересня без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ. Уночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 20-25°, у центральних, південних і східних областях до 27°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.
На Київщині
Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°.