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Туман і до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Туман і до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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В Україні 23 вересня очікується суха погода, лише в Криму можливий дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, місцями до 27°. На заході можливий туман, вітер північно-східний.

В Україні сьогодні очікується суха погода, лише в Криму можливий дощ. Температура вдень 20-25°, місцями до 27°. На заході можливий туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 23 вересня без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ. Уночі та вранці у західних областях подекуди туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.    

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 11-16°; вдень 20-25°, у центральних, південних і східних областях до 27°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.

На Київщині

Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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