Туман и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 23 сентября ожидается сухая погода, лишь в Крыму возможен дождь. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, местами до 27°. На западе возможен туман, ветер северо-восточный.
В Украине сегодня ожидается сухая погода, лишь в Крыму возможен дождь. Температура днем 20-25°, местами до 27°. На западе возможен туман. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 23 сентября без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на побережье морей 11-16°; днем 20-25°, в центральных, южных и восточных областях до 27°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°.