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ЦВК визнала недійсними "вибори" президента Росії на окупованих українських територіях

ЦВК визнала недійсними "вибори" президента Росії на окупованих українських територіях

Київ • УНН

 • 22918 перегляди

Центральна виборча комісія України наголосила на нікчемності "результатів виборів" президента Росії, проведених на тимчасово окупованих територіях України, оголосивши їх нелегітимними та закликавши іноземні держави та міжнародні організації не визнавати їх.

Центральна виборча комісія проаналізувала "результатів виборів" президента рф. Підкреслюються, що нехтуючи загальновизнаними принципами та нормами  міжнародного права, держава-агресор 15 – 17 березня 2024 року провела так звані вибори президента рф на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та в місті Севастополі. Про це повідомили на сайті ЦВК, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час проведення цих псевдовиборів застосовувалися вже опрацьовані раніше на фейковому референдумі про приєднання тимчасово окупованих територій України до російської федерації та псевдовиборах до окупаційних представницьких органів влади держави-агресора технології психологічного та фізичного примусу громадян України до відповідного "волевиявлення", з показною активністю "виборців" та підтасованими результатами.

Центральна виборча комісія ще 23 лютого 2024 року своєю постановою засудила  протиправні рішення й дії органів влади російської федерації та її окупаційних адміністрацій щодо організації підготовки і проведення на тимчасово окупованих територіях України цих псевдовиборів та наголосила, що будь-які спроби щодо організації їх підготовки та проведення є нелегітимними. А їх результати у разі врахування голосів "виборців" на тимчасово окупованих територіях України будуть нікчемними й дадуть підстави для невизнання обраного в такий спосіб президента, зокрема його правосуб’єктності в міжнародних зносинах.

Засудили та дали належну оцінку "виборам президента рф" на тимчасово окупованих територіях України і численні представники демократичної світової спільноти.

Зокрема, Парламентська асамблея Ради Європи 17 квітня 2024 року прийняла резолюцію, у якій, зокрема, зазначила, що виборчі дільниці для цих "виборів" були відкриті на суверенній українській території, тимчасово окупованій російською федерацією, що є грубим порушенням Статуту ООН та принципу суверенітету, політичної незалежності і територіальної цілісності усіх держав.

Доповнення

Європейський Парламент 25 квітня 2024 року також ухвалив резолюцію щодо недемократичних президентських виборів у росії та їх нелегітимного поширення на окуповані території, якою однозначно засудив незаконні так звані вибори, проведені рф на тимчасово окупованих територіях України, та наголосив, що проведення "виборів" на цих територіях є явним порушенням суверенітету України та міжнародного права, зокрема Статуту ООН.

Не зважаючи на думку міжнародних інституцій, світової спільноти, 7  травня 2024 року "обраний" президент рф склав присягу, а голова конституційного суду рф оголосив про його вступ на посаду.

Міністерство закордонних справ України напередодні цієї "інавгурації" оприлюднило заяву, якою закликало іноземні держави, міжнародні організації та громадськість, зокрема, наслідувати приклад згаданих резолюцій ПАРЄ і Європарламенту та не визнавати результатів російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей.

ЦВК, підтримуючи позицію Міністерства закордонних справ України, наголошує, що легітимними на території суверенної незалежної України можна вважати тільки ті вибори та їх результати, організація і проведення яких здійснювались відповідно до положень Конституції та законів України і лише утвореними та уповноваженими на це законами України органами їх адміністрування.

Відтак, Комісія під час сьогоднішнього засідання наголосила на нікчемності "результатів виборів" президента рф, зокрема протиправно організованих та проведених на тимчасово окупованих територіях України, а отже, і на нелегітимності "обраної" на таких  "виборах" особи.

ЦВК закликала іноземні держави, їх органи адміністрування виборів, а також міжнародні організації не визнавати результатів зазначених так званих виборів президента рф та легітимності "обраного" на них президента росії. Окрім того – застосувати санкції та інші заходи впливу стосовно посадових і службових осіб рф, які підтримали та/або брали участь в організації та проведенні псевдовиборів на тимчасово окупованих частинах території України, а також припинити будь-яку співпрацю з державою-агресором та її органами.

Комісія також закликала громадян України повідомляти правоохоронні органи про посадових і службових осіб органів рф та інших осіб, які брали участь в організації та проведенні псевдовиборів на тимчасово окупованих частинах території України. Зокрема – у формуванні так званих виборчих органів, поширенні інформації чи агітації, спостереженні за псевдовиборами та в інших заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення так званих виборів президента рф.

Окрім того, ЦВК звернулася до Служби безпеки України щодо притягнення до кримінальної відповідальності членів цвк рф та інших посадових і службових осіб органів російської федерації, які організовували та проводили на тимчасово окупованих територіях України так звані вибори президента рф, а також інших осіб, причетних до такої діяльності.

росіяни привезли на "інавгурацію" путіна масовку з мешканців окупованих територій України - Центр нацспротиву 07.05.24, 15:51 • 21913 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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