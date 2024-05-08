ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях

Центральная избирательная комиссия проанализировала "результаты выборов" президента рф. Подчеркивается, что пренебрегая общепризнанными принципами и нормами международного права, государство-агрессор 15 - 17 марта 2024 года провело так называемые выборы президента рф на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и в городе Севастополе. Об этом сообщили на сайте ЦИК, передает УНН.

Детали

Отмечается, что во время проведения этих псевдовыборов применялись уже отработанные ранее на фейковом референдуме о присоединении временно оккупированных территорий Украины к российской федерации и псевдовыборах в оккупационные представительные органы власти государства-агрессора технологии психологического и физического принуждения граждан Украины к соответствующему "волеизъявлению", с показной активностью "избирателей" и подтасованными результатами.

Центральная избирательная комиссия еще 23 февраля 2024 года своим постановлением осудила противоправные решения и действия органов власти Российской Федерации и ее оккупационных администраций по организации подготовки и проведения на временно оккупированных территориях Украины этих псевдовыборов и отметила, что любые попытки по организации их подготовки и проведения являются нелегитимными. А их результаты в случае учета голосов "избирателей" на временно оккупированных территориях Украины будут ничтожными и дадут основания для непризнания избранного таким образом президента, в частности его правосубъектности в международных отношениях.

Осудили и дали надлежащую оценку "выборам президента рф" на временно оккупированных территориях Украины и многочисленные представители демократического мирового сообщества.

В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы 17 апреля 2024 года приняла резолюцию, в которой, в частности, отметила, что избирательные участки для этих "выборов" были открыты на суверенной украинской территории, временно оккупированной российской федерацией, что является грубым нарушением Устава ООН и принципа суверенитета, политической независимости и территориальной целостности всех государств.

Дополнение

Европейский Парламент 25 апреля 2024 года также принял резолюцию о недемократических президентских выборах в России и их нелегитимном распространении на оккупированные территории, которой однозначно осудил незаконные так называемые выборы, проведенные рф на временно оккупированных территориях Украины, и подчеркнул, что проведение "выборов" на этих территориях является явным нарушением суверенитета Украины и международного права, в частности Устава ООН.

Несмотря на мнение международных институтов, мирового сообщества, 7 мая 2024 года "избранный" президент рф принял присягу, а председатель конституционного суда рф объявил о его вступлении в должность.

Министерство иностранных дел Украины накануне этой "инаугурации" обнародовало заявление, в котором призвало иностранные государства, международные организации и общественность, в частности, последовать примеру упомянутых резолюций ПАСЕ и Европарламента и не признавать результатов российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора, в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей.

ЦИК, поддерживая позицию Министерства иностранных дел Украины, отмечает, что легитимными на территории суверенной независимой Украины можно считать только те выборы и их результаты, организация и проведение которых осуществлялись в соответствии с положениями Конституции и законов Украины и только образованными и уполномоченными на это законами Украины органами их администрирования.

Следовательно, Комиссия во время сегодняшнего заседания отметила ничтожность "результатов выборов" президента РФ, в частности противоправно организованных и проведенных на временно оккупированных территориях Украины, а следовательно, и на нелегитимности "избранного" на таких "выборах" лица.

ЦИК призвала иностранные государства, их органы администрирования выборов, а также международные организации не признавать результатов указанных так называемых выборов президента рф и легитимности "избранного" на них президента россии. Кроме того - применить санкции и другие меры воздействия в отношении должностных и служебных лиц РФ, которые поддержали и/или участвовали в организации и проведении псевдовыборов на временно оккупированных частях территории Украины, а также прекратить любое сотрудничество с государством-агрессором и его органами.

Комиссия также призвала граждан Украины сообщать правоохранительным органам о должностных и служебных лицах органов рф и других лиц, которые принимали участие в организации и проведении псевдовыборов на временно оккупированных частях территории Украины. В частности - в формировании так называемых избирательных органов, распространении информации или агитации, наблюдении за псевдовыборами и в других мероприятиях, направленных на организацию подготовки и проведения так называемых выборов президента РФ.

Кроме того, ЦИК обратилась в Службу безопасности Украины о привлечении к уголовной ответственности членов ЦИК РФ и других должностных и служебных лиц органов Российской Федерации, которые организовывали и проводили на временно оккупированных территориях Украины так называемые выборы президента РФ, а также других лиц, причастных к такой деятельности.

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