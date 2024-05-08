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ЦИК признала недействительными "выборы" президента России на оккупированных украинских территориях
Центральная избирательная комиссия Украины отметила ничтожность "результатов выборов" президента России, проведенных на временно оккупированных территориях Украины, объявив их нелегитимными и призвав иностранные государства и международные организации не признавать их.
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды
Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей на должности судей местных судов, но от 22% до 61% судейских должностей остаются незаполненными.
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек
Индия задержала четырех человек, подозреваемых в вербовке местных мужчин в российскую армию, которых затем против их воли отправили воевать в Украину.
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении
Верховная Рада Украины доработает законопроект о введении накопительной пенсионной системы для обеспечения дополнительных пенсионных накоплений для граждан Украины.
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода
В Днепропетровской области введена в эксплуатацию вторая нитка водовода "Ингулец - Южное водохранилище", что обеспечило жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в объеме 220 тыс. кубометров в сутки.
Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины
Президент Китая Си Цзиньпин не пошел ни на какие уступки во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, несмотря на усилия, направленные на улучшение напряженных отношений из-за торговых споров и поддержку Пекином вторжения россии в Украину.
У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано
ЕС не имеет согласованной позиции относительно признания или непризнания владимира путина легитимным президентом россии, но все 27 стран-членов признали, что выборы в россии не были прозрачными.
Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и отчет Главкома: какие есть насущные приоритеты
россия выпустила более 50 ракет и 20 беспилотников по Украине в День Победы, но украинские силы обороны противостояли российским наступательным действиям, а Зеленский поблагодарил солдат за их мужество и стойкость в защите страны.
Почему некоторые страны побывали на инаугурации путина? В ЕС прокомментировали
Участие нескольких дипломатов ЕС в инаугурации путина в москве не противоречит согласованной позиции ЕС относительно продолжения поддержки Украины против незаконной агрессии России, заявил представитель ЕС.
Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx
Два торнадо обрушились на Мичиган, разрушив здания, в том числе офис FedEx, где около 50 сотрудников временно оказались в ловушке, но не пострадали.