ЦВК дозволила виготовити бюлетені для голосування на суднах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Центральна виборча комісія надала дозвіл дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, виготовити виборчі бюлетені для голосування в день виборів президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши відповідне подання, Комісія надала дозвіл дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць № 000004, 000005, 000007, 000009 – 000012, 000014 – 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 територіального виборчого округу № 143, утворених на суднах, які в день чергових виборів президента України 31 березня 2019 року перебуватимуть у плаванні під Державним Прапором України, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені з чергових виборів Президента України для голосування у день виборів безпосередньо цими комісіями..." - йдеться в повідомленні.
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Виготовити бюлетені дозволили у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списків виборців на цих виборчих дільницях.
Як повідомляв УНН, ЦВК дозволила виготовити бюлетені для голосування на полярній станції України.
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Нагадаємо, ЦВК завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента.