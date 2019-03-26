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ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на судах

Киев • УНН

 • 9254 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков, образованных на судах, изготовить избирательные бюллетени для голосования в день выборов президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на судах

"Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковым избирательным комиссиям специальных избирательных участков № 000004, 000005, 000007, 000009 - 000012, 000014 - 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 территориального избирательного округа № 143, образованных на судах, которые в день очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года будут находиться в плавании под Государственным Флагом Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени по очередным выборам Президента Украины для голосования в день выборов непосредственно этими комиссиями..." - говорится в сообщении.

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Изготовить бюллетени разрешили в количестве, которое на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в списки избирателей на этих избирательных участках.

Как сообщал УНН, ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на полярной станции Украины.

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Напомним, ЦИК завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента.

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