ЦВК завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на виборах Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України. Всього зареєстровано 2 344 офіційних спостерігачів, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
У прес-службі відзначили, що розглянувши відповідні подання, комісія зареєструвала 324 офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України: 1 – від Українського Конгресового Комітету Америки, 1 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 1 – від Швейцарської Конфедерації, 1 – від Французької Республіки, 129 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 13 – від Європейського Парламенту, 3 – від Королівства Норвегія, 32 – від міжнародної організації "Silba – Ініціатива за Діалог і Демократію", 3 – від Словацької Республіки, 76 – від Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин США, 38 – від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 6 – від Європейської платформи за демократичні вибори, 20 – від Комітету "За відкриту демократію".
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"Таким чином, 25 березня 2019 року Комісія завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року. Всього зареєстровано 2 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала вже понад 2 тис. міжнародних спостерігачів на президентських виборах.