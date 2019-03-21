У ЦВК озвучили вартість бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вартість договору Центральної виборчої комісії та Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" щодо виготовлення бюлетенів для виборів президента України у 2019 році складає понад 165 млн грн. Вартість одного бюлетеня– 4 грн 26 коп. Про це під час брифінгу у Києві в четвер заявив заступник голови ЦВК Євгеній Радченко, передає кореспондент УНН.
"Вартість договору складає 165 578 213 грн, це уточнена вартість, враховуючи повторне голосування", - сказав він.
У Поліграфічному комбінаті уточнили, що наразі використали 129 687 337 грн.
"Вартість одного бюлетеня зараз – 4 грн 26 коп", - додав Радченко.
Як повідомляв УНН, виборчий бюлетень, виготовлений для голосування на виборах президента України 31 березня 2019 року, має 10 ступенів захисту від підробки.