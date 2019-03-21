В ЦИК озвучили стоимость бюллетеней

КИЕВ. 21 марта. УНН. Стоимость договора Центральной избирательной комиссии и Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" по изготовлению бюллетеней для выборов президента Украины в 2019 году составляет более 165 млн грн. Стоимость одного бюлетеня- 4 грн 26 коп. Об этом во время брифинга в Киеве в четверг заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.