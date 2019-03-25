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ЦВК зареєструвала вже понад 2 тис. міжнародних спостерігачів на президентських виборах

Київ • УНН

 • 6544 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. ЦВК зареєструвала 65 офіційних спостерігачів від Світового Конгресу Українців на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК. 

ЦВК зареєструвала вже понад 2 тис. міжнародних спостерігачів на президентських виборах

"ЦВК зареєструвала 65 офіційних спостерігачів від Світового Конгресу Українців на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Таким чином, станом на 25 березня 2019 року Комісія зареєструвала 2 020 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - повідомили УНН. 

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Як повідомляв УНН, у ЦВК озвучили вартість бюлетенів

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