ЦВК зареєструвала вже понад 2 тис. міжнародних спостерігачів на президентських виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. ЦВК зареєструвала 65 офіційних спостерігачів від Світового Конгресу Українців на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
"ЦВК зареєструвала 65 офіційних спостерігачів від Світового Конгресу Українців на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Таким чином, станом на 25 березня 2019 року Комісія зареєструвала 2 020 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - повідомили УНН.
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Як повідомляв УНН, у ЦВК озвучили вартість бюлетенів.