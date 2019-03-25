Сьогодні Кабінет виборця не працює з технічних причин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Через технічні причини, викликані перенавантаженням системи, Кабінет виборців тимчасово не працює. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ЦВК.
"Велике навантаження, тому він перенавантажений, трохи треба почекати - він запрацює", - зазначили в прес-службі ЦВК.
При цьому в ЦВК додали, що перевантаження викликане великою кількістю заходів у систему.
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Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України – в.о. начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча виборчі бюлетені з виборів президента України для голосування у закордонному виборчому окрузі, отримані від Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів..