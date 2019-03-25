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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня Кабинет избирателя не работает по техническим причинам

Киев • УНН

 • 15745 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. По техническим причинам, которые вызванны перегрузкой системы, Кабинет избирателей временно не работает. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

Сегодня Кабинет избирателя не работает по техническим причинам

"Большая нагрузка, поэтому он перегружен, немного надо подождать - он заработает", - отметили в пресс-службе ЦИК.

При этом в ЦИК добавили, что перегрузка вызвана большим количеством заходов в систему.

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Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени по выборам президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе, полученные от Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг.

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