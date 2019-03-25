ЦВК передала бюлетені на закордонні дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Центральна виборча комісія на своєму засіданні передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через представника Міністерства закордонних справ України – в.о. начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча виборчі бюлетені з виборів президента України для голосування у закордонному виборчому окрузі, отримані від Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів. Про це повідомила член ЦВК Ольга Лотюк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Центральна виборча комісія передала на закордонні виборчі дільниці понад 420 тисяч бюлетенів для голосування громадян України, які проживають за кордоном.
"Сьогодні на своєму засіданні ЦВК передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць через МЗС 420 тисяч 342 бюлетені на голосування на виборах президента України 31 березня", - зазначила Лотюк.
За її словами, ці бюлетені надійдуть на 101 виборчу дільницю, які розташовані в 72 країнах.
Кількість бюлетенів, як зазначила член ЦВК, відповідає кількості зареєстрованих виборців. Найбільші закордонні дільниці розташовані в Німеччині, Молдові, США тощо.
Бюлетені доправляють за кордон за допомогою кур'єрської служби, командирської дипломатичної пошти, співробітниками посольств.
Водночас в ЦВК допускають, що кількість виборців за кордон може збільшитись, тож додатково бюлетені доставлять перед виборами.
Як повідомляв УНН, у ЦВК озвучили вартість бюлетенів.