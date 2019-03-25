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ЦИК передала бюллетени на зарубежные участки

Киев • УНН

 • 9619 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - и.о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени по выборам президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе, полученные от Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг. Об этом сообщила член ЦИК Ольга Лотюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

ЦИК передала бюллетени на зарубежные участки

Центральная избирательная комиссия передала на зарубежные избирательные участки более 420 000 бюллетеней для голосования граждан Украины, проживающих за рубежом.

"Сегодня на заседании ЦИК передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через МИД 420000 342 бюллетени на голосование на выборах президента Украины 31 марта", - отметила Лотюк.

По ее словам, эти бюллетени поступят на 101 избирательный участок, расположенные в 72 странах.

Количество бюллетеней, как отметила член ЦИК, соответствует количеству зарегистрированных избирателей. Крупнейшие зарубежные участки расположены в Германии, Молдове, США и тому подобное.

Бюллетени доставляют за границу с помощью курьерской службы, командирской дипломатической почты, сотрудниками посольств.

В то же время в ЦИК допускают, что количество избирателей за границе может увеличиться, поэтому дополнительно бюллетени доставят перед выборами.

Как сообщал УНН, в ЦИК озвучили стоимость бюллетеней .

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