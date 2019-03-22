ЦВК дозволила виготовити бюлетені для голосування на полярній станції України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Центральна виборча комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на полярній станції України, виготовити 35 виборчих бюлетенів для голосування на виборах президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши відповідне подання, Комісія надала дозвіл дільничній виборчій комісії з виборів президента України спеціальної виборчої дільниці № 801052 територіального виборчого округу № 223, утвореної на полярній станції України, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені з чергових виборів президента України для голосування в день виборів безпосередньо цією комісією в кількості 35 (тридцять п’ять) штук..." - йдеться в повідомленні.
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У Комісії уточнили, що така кількість бюлетенів на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на цій виборчій дільниці.
Як повідомляв УНН, на станції "Академік Вернадський" голосуватимуть за президента України 34 полярники.
Нагадаємо, українські військовослужбовці, які у день виборів президента України перебуватимуть на території проведення операції Об’єднаних сил, зможуть проголосувати в обладнаних наметах, тобто спеціальних виборчих дільницях.