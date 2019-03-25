ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. международных наблюдателей на президентских выборах

"ЦИК зарегистрировала 65 официальных наблюдателей от Всемирного Конгресса Украинцев на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Таким образом, на 25 марта 2019 Комиссия зарегистрировала 2020 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщили УНН.



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Как сообщал УНН, в ЦИК озвучили стоимость бюллетеней.