Військовим пояснили, як проголосувати на виборах президента

Так, для участі у голосуванні необхідно переконатися, чи включений військовий до реєстру виборців і за якою адресою розташовано його виборчу дільницю.

Якщо у день голосування – 31 березня та 21 квітня – військовий не буде за місцем його виборчої дільниці, можна звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців і перевірити адреси найближчих дільниць.

"Таке звернення повинно відбутися не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто відповідно не пізніше 25 березня та 15 квітня включно. Звертаємо увагу, що вказані органи працюють з 8:00 до 17:00 в робочі дні зі скороченою п’ятницею", - пояснили у Генштабі ЗСУ.

При зверненні військовослужбовець має пред'явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), посвідчення військовослужбовця або військовий квиток. Заява про тимчасову зміну місця голосування подається виключно особисто.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси.

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Якщо ж громадянин перебуває на лікуванні у стаціонарі, включно із військовими медзакладами, його не пізніше ніж за сім днів до дня голосування керівником медзакладу має бути внесено до списків спеціальної виборчої дільниці, яка утворюється у такому закладі.

Зі списками необхідно ознайомитися завчасно. Для цього варто звернутися до керівника медзакладу.

Якщо пацієнта немає в списках або до медзакладу особа поступила після складання списків, але не пізніше ніж за три дні до дня голосування, вона повинна бути включена до списків дільничною виборчою комісією в цьому закладі.

"Для цього виборець має право звернутися до цієї спеціальної виборчої комісії із заявою. У випадку, якщо виборець потрапляє до стаціонару в населеному пункті, де розташована виборча дільниця до списків виборців якої його/її включено, така особа має право до 12 години 30 березня в першому турі та до 12 години 20 квітня в другому турі сама чи через довірену особу подати до своєї дільничної комісії письмову заяву про голосування за місцем перебування з доданням оригіналу медичного документу, який підтверджує госпіталізацію та тимчасову неможливість пересуватися за медичними показниками (включно із високою температурою тощо)", - пояснили у відомстві.

У цьому випадку до такої особи прибудуть щонайменше троє членів ДВК із бюлетенем та скринькою, і виборець зможе проголосувати.

У випадку, якщо виборець не може пересуватися умежах медзакладу, де створено спеціалізовану виборчу комісію до списків якої його включено, він також подає письмову заяву про необхідність дотримання постільного режиму і отримує можливість проголосувати безпосередньо в своїй палаті.

Ці принципи діють і у випадку перебування виборця в медзакладах Міністерства оборони України, де створено спеціальні виборчі комісії.

Також спеціальні комісії створено в зоні дії українських миротворчих місій, а також у дипломатичних установах за кордоном, де українські громадяни можуть проголосувати за закордонними, дипломатичними або службовими паспортами.

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У Генштабі зазначили, що за поданням Міністерства оборони Центральна виборча комісія створила 79 спеціальних виборчих дільниць у зоні ООС та одну на Яворівському полігоні.

"Військовослужбовцям, які перебувають в зоні ООС та на Яворівському полігоні слід не пізніше, як за три дні до дня голосування перевірити себе в списках виборців відповідної дільниці, а в разі відсутності невідкладно подати письмову заяву до дільничної комісії про уточнення списку виборців. Така заява розглядається виборчою комісією невідкладно", - зазначили у Генштабі.

За підсумком розгляду заяви ДВК зобов’язана включити громадянина до списку або ухвалити мотивоване рішення про відмову у задоволенні заяви. Копія рішення видається виборцю у день його прийняття.

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Але навіть якщо з тих чи інших причин громадянин України не включений в списки виборців за місцем проживання, або тимчасового перебування з поважних причин військовослужбовець не пізніше ніж за два дні до дня голосування може звернутися до місцевого суду за місцезнаходженням відповідної комісії із заявою про уточнення списку виборців відповідної дільниці з позовною вимогою про включення себе або іншої особи до цього списку. Для повного розуміння процедури у відомстві порадили ознайомитися із ст.274 Кодексу адміністративного судочинства України.

"Тобто кожен, хто вважає, що його виборче право порушене через невключення до списку виборців має право на звернення до суду до 28 березня для участі в першому турі та до 18 квітня для участі в другому турі виборів президента України", - уточнили у Генштабі.

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У день голосування на всіх дільницях (із спеціальними включно) голосування проходить з 8:00 до 20:00, на виборчих дільницях за кордоном України – відповідно за місцевим часом.

Рівно о 20:00 приміщення дільничної комісії зачиняється з середини, навіть тоді, коли виборці, що перебувають на ній продовжують процедуру голосування. У випадку, якщо виборець зайшов на дільницю до 20:00, але не встиг проголосувати, він має право на необхідний з принципу розумності додатковий час для голосування на ознайомлення з плакатами, отримання бюлетеню, таємного його заповнення та опускання в скриньку з дотриманням принципу таємниці голосування.

Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами місць дислокації військових частин, за винятком випадку створення у винятковому випадку спецдільниць.

У Генштабі наголосили, що для забезпечення вільного волевиявлення всім без виключення військовослужбовцям строкової служби надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години. Це обов’язок всіх без виключення командирів.

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Для отримання бюлетеню на виборчих дільницях на території України виборець подає членам дільничної виборчої комісії паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України. При цьому, виключно військовослужбовці строкової служби мають право подати військовий квиток.

Один з членів ДВК надає виборцю список виборців для підпису навпроти його прізвища; другий член ДВК у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня.

Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. Робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

У разі, якщо на виданому бюлетені є якісь позначки, окрім штампу "вибув", який проставляється навпроти кандидатів, що знялися з виборів, такий бюлетень вважається зіпсованим і має бути невідкладно замінений.

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб, зокрема і самим виборцем.

Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Забороняється отримання виборчого бюлетеня від інших осіб, крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені, заохочення або змушування шляхом підкупу, погроз або іншим способом виборців до передачі бюлетеня іншим особам. Категорично забороняється виносити бюлетень за межі виборчої дільниці.

У відомстві наголосили, що за порушення цих прямих вимог Закону "Про вибори Президента України" передбачено сувору кримінальну відповідальність.

"Обов’язок кожного громадянина не тільки самому утриматись від таких дій, але припиняти протиправні діяння в сфері виборчого права та негайно звертатися до правоохоронних органів та членів ДВК у випадку їх виявлення", - зазначили у Генштабі.

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У виборчому бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" ("+") або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата, за якого він голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

У випадку, якщо в бюлетені буде більше ніж одна позначка, такий бюлетень буде вважатися недійсним.

Крім того, якщо виборець поставив відмітку не в квадраті, а в будь-якому іншому місці напроти прізвища кандидата, якого підтримує, то такий бюлетень може бути визнано недійсним ДВК при підрахунку голосів. Так само недійсними визнаються бюлетені без будь-яких позначок, з дописами чи чорнильними плямами тощо.

У разі якщо заповнюючи бюлетень допущено помилку, то особа має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень, з проханням видати інший виборчий бюлетень.

Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.

Заповнений виборчий бюлетень опускається у виборчу скриньку, забезпечуючи при цьому таємницю голосування, тобто як правило у складеному вигляді. Категорично забороняється як демонструвати іншим особам, так і вимагати чи просити в інших показати свій заповнений бюлетень.

"Такі дії є кримінальним правопорушенням, з обтяжуючими обставинами, якщо вони вчинені членами ДВК, спостерігачами, співробітниками правоохоронних органів, службовими особами Збройних Сил України чи командирами щодо військовослужбовців", - зазначили у Генштабі.

Виборець, який не може внаслідок фізичних вад самостійно заповнити бюлетень чи опустити їх до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі у своїй присутності, крім членів виборчої комісії, кандидатів у президенти України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів.

Нагадаємо, понад 265 тисяч українців змінили місце голосування на виборах президента.