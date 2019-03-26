Українцям розповіли, яка буде погода в день виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У День виборів президента України, 31 березня, в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"30- 31 березня в Україні без опадів. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла", - повідомили синоптики.
У прес-службі додали, що на Київщині 30- 31 березня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.
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Як повідомляв УНН, завтра у Києві мокрий сніг.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов.