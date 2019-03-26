Украинцам рассказали, какая будет погода в день выборов

"30-31 марта в Украине без осадков. Температура ночью 0-6 ° тепла, днем 10-16 ° тепла, в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла", - сообщили синоптики.



В пресс-службе добавили, что в Киевской области 30-31 марта без осадков. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 10-15 °.



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Как сообщал УНН, завтра в Киеве мокрый снег .



Как сообщал УНН, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.