Украинцам рассказали, какая будет погода в день выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В День выборов президента Украины, 31 марта, в Украине без осадков. Температура ночью 0-6 ° тепла; днем 10-16 ° тепла; в Карпатах ночью около 0 °, днем 4-9 ° тепла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
"30-31 марта в Украине без осадков. Температура ночью 0-6 ° тепла, днем 10-16 ° тепла, в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла", - сообщили синоптики.
В пресс-службе добавили, что в Киевской области 30-31 марта без осадков. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 10-15 °.
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Как сообщал УНН, завтра в Киеве мокрый снег .
Как сообщал УНН, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.