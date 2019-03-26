Завтра у Києві мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Завтра у Києві хмарна погода. Мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Завтра у Київській області хмарна погода. Мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла", - повідомили УНН.
Синоптики додали, що 28-29 березня на Київщині мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 28 березня невеликий мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу; вдень 28 березня 4-9° тепла, 29 березня 7-12°. 30- 31 березня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов.