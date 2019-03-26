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Завтра в Киеве мокрый снег

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Завтра в Киеве облачная погода. Мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0 °, днем 3-5 ° тепла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.

Завтра в Киеве мокрый снег

"Завтра в Киевской области облачная погода. Мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 2-7 ° тепла ", - сообщили УНН.

Синоптики добавили, что 28-29 марта в Киевской области переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 28 марта небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12  /с. Температура ночью 0-5 ° мороза; Днем 28 марта 4-9 ° тепла, 29 марта 7-12 °. 30- 31 марта без осадков. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 10-15 °.

Как сообщал УНН, синоптики предупредили про ухудшение погодных условий.

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