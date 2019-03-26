Синоптики попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Завтра у західних, північних та центральних областях мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території невеликі опади, переважно у вигляді дощу, температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; вранці та вдень в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"Завтра у західних, північних та центральних областях мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території невеликі опади, переважно у вигляді дощу, температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; вранці та вдень в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с. В наступні дві доби переважно без опадів, лише вночі 28 березня в Україні, крім західної частини, невеликий, на сході помірний мокрий сніг; температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень 4-9° тепла, у п'ятницю в більшості областей 7-12°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
Як повідомляв УНН, у столиці до кінця тижня потепліє до плюс 14.