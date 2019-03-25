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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 23403 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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11 квітня, 17:02 • 56474 перегляди

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MIM-104 Patriot

У столиці до кінця тижня потепліє до плюс 14

Київ • УНН

 • 13675 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Завтра, 26 березня, по Києву хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

У столиці до кінця тижня потепліє до плюс 14

"У Київській області завтра  хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла. 27 березня хмарно з проясненнями; невеликий мокрий сніг; вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.
28 березня мінлива хмарність; без опадів; вітер північно-західний, 5-8 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла", - повідомили у прес-службі

Синоптики додали, що 29- 30 березня на Київщині без опадів. Температура 29 березня вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла; 30 березня вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на тиждень

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