Синоптики дали прогноз погоди на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Синоптики дали прогноз погоди на тиждень для українців. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"27 березня хмарно з проясненнями; невеликий мокрий сніг, на півдні та сході країни з дощем, вдень у західних областях без опадів; вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла; вдень 4-9° тепла; в Карпатах протягом доби 6-8° морозу. 28 березня мінлива хмарність; без опадів, лише у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях вночі помірний мокрий сніг; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомили у прес-службі.
Синоптики підкреслили, що 29- 30 березня в Україні без опадів, лише вдень 29 березня у східних областях та вночі 30 березня у Приазов'ї невеликі опади. Температура 29 березня вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 6-12° тепла; 30 березня вночі від 5° тепла до 1° морозу, вдень 9-15° тепла.
Як повідомляв УНН, завтра у Карпатах збережеться лавинна небезпека.