Синоптики дали прогноз погоды на неделю

"27 марта облачно с прояснениями; небольшой мокрый снег, на юге и востоке страны с дождем, днем в западных областях без осадков; ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на юге до 5 ° тепла, днем 4-9 ° тепла, в Карпатах в течение суток 6-8 ° мороза. 28 марта переменная облачность; без осадков, лишь в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях ночью умеренный мокрый снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью 0-5 ° мороза, днем 4-9 ° тепла, в Карпатах ночью 6-8 ° мороза, днем 0-2 ° мороза", - сообщили в пресс-службе.

Синоптики подчеркнули, что 29-30 марта в Украине без осадков, лишь днем 29 апреля в восточных областях и ночью 30 марта во Приазовье небольшие осадки. Температура 29 марта ночью от 2 ° тепла до 4 ° мороза, днем 6-12 ° тепла; 30 марта ночью от 5 ° тепла до 1 ° мороза, днем 9-15 ° тепла.



Как сообщал УНН, завтра в Карпатах сохранится лавинная опасность .