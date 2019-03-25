Завтра у Карпатах збережеться лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Завтра у Карпатах продовжиться спостерігатися лавинна небезпека. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"25-26 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, в наступні дві доби на більшій частині території країни невеликий дощ, місцями, крім півдня, з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, завтра на Закарпатті та в південній частині 10-13°.
В четвер переважно без опадів, лише у східній частині вночі помірний мокрий сніг; нічна температура 0-5° морозу, денна - 4-9° тепла. Вітер західний та північно-західний, 5-12 м/с, завтра та післязавтра місцями пориви 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, надвечір у Києві очікується невеликий дощ.