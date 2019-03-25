Завтра в Карпатах сохранится лавинная опасность

"25-26 марта в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в последующие двое суток на большей части территории страны небольшой дождь, местами, кроме юга, с мокрым снегом; температура ночью от 4 ° тепла до 3 ° мороза, днем 4-9 ° тепла, завтра на Закарпатье и в южной части 10-13°.



В четверг преимущественно без осадков, лишь в восточной части ночью умеренный мокрый снег; ночная температура 0-5 ° мороза, дневная - 4-9 ° тепла. Ветер западный и северо-западный, 5-12 м/с, завтра и послезавтра местами порывы 15-20 м/с.



Как сообщал УНН, вечером в Киеве ожидается небольшой дождь.