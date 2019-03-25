В столице к концу недели потеплеет до плюс 14

"В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 4-9 ° тепла. 27 марта облачно с прояснениями; небольшой мокрый снег; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

28 марта переменная облачность; без осадков; ветер северо-западный, 5-8 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла", - сообщили в пресс-службе

Синоптики добавили, что 29- 30 марта в Киевской области без осадков. Температура 29 марта ночью от 1 ° тепла до 4 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; 30 марта ночью от 4 ° тепла до 1° мороза, днем 9-14 ° тепла.



Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на неделю.