Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

"Завтра в западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на остальной территории небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°; утром и днем в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с. в последующие двое суток без осадков, только ночью 28 марта в Украине, кроме западной части, небольшой, на востоке умеренный мокрый снег, температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 4-9 ° тепла, в пятницу в большинстве областей 7-12°", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5 ° тепла.



Как сообщал УНН, в столице до конца недели потеплеет до плюс 14 .