ЦУМ Ахметова позбавився ще однієї російської марки - ЗМІ
Київ • УНН
Сіяр Куршутов, імовірно, співвласник Telegram-каналу "Джокер", відновлює інформаційні атаки, які журналісти пов'язують із тиском на український бізнес. Канал уже атакував Uklon та тепер націлений на СКМ, Ріната Ахметова та магазин "Ароматека".
Сєяр Куршутов, який може мати російський паспорт та бути співадміністратором Telegram-каналу "Джокер" (частку каналу він начебто нещодавно придбав у Романа Кравця, який за інформацією ЗМІ перебуває в Європі), поновлює активну медіакампанію, яка, за твердженнями журналістів, може мати ознаки цілеспрямованого тиску на український бізнес. Про це пише "Фокус", передає УНН.
Раніше Forbes повідомляв, що канал "Джокер" міг використовуватися як інструмент впливу: зокрема, компанія Uklon заявляла про вимагання 200 тисяч доларів за припинення інформаційної атаки. Тепер, як йдеться у матеріалі, об’єктом критики стали менеджмент СКМ, Рінат Ахметов та магазин парфумерії та косметики "Ароматека" в київському ЦУМі.
Після втрати попередньої версії каналу Куршутов і Кравець, які зустрічалися у Відні, прагнуть відновити ресурс, який, за матеріалами ЗМІ, асоціюється із гучними публікаціями та сумнівною репутацією. Наразі він звинувачує в продажі нібито фальсифікованої парфумерії та закликає бойкотувати магазин "Ароматека".
"ЦУМ Ріната Ахметова здав перший поверх в оренду аферистам, які продавали в центрі Києва підробки світових брендів під виглядом оригіналів. Правоохоронці та митниця були в темі", — пише "Джокер".
Журналісти вважають, що ці звинувачення, зокрема щодо продажу нібито фальсифікованої продукції та заклики бойкотувати згаданий магазин, можуть мати додатковий контекст. Як зазначає видання Vector, в ЦУМі також розташований магазин "Zielinski & Rozen", який пов’язують із Куршутовим. Товари цього бренду, як стверджував Антон Одарюк (PR-директор Comfy), виробляються на території рф. Зокрема він порушував питання щодо цього ще у 2022 році, коли звернув увагу, що у Києві продавалася продукція з позначкою "Made in Russia".
Видання також нагадує, що, за інформацією РБК-Україна, родина Куршутова веде комерційну діяльність на території тимчасово окупованого Криму, а його брат публічно відзначався з боку російської влади. Також РБК-Україна повідомляло, що РНБО не продовжила санкції щодо низки осіб, зокрема й Куршутова.