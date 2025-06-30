ЦУМ Ахметова лишился еще одной российской марки – СМИ

$41.640.06
48.780.14
ukenru
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
14:53 • 39827 просмотра
ЕС и Украина достигли договоренности о новых условиях торговли: что предполагается
Эксклюзив
12:58 • 78358 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:57 • 47256 просмотра
Как не стать жертвой квартирных мошенников: главные признаки обмана при аренде
Эксклюзив
30 июня, 10:13 • 53669 просмотра
Украина готовится реформировать звание "Мать-героиня": что изменится?
30 июня, 09:40 • 69272 просмотра
Удар по Кривому Рогу 30 июня: вражеский БПЛА попал рядом с ТЦК
30 июня, 06:31 • 132016 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы
29 июня, 16:28 • 119390 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
29 июня, 14:43 • 119096 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 103962 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 293847 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.8м/с
62%
745мм
Популярные новости
США перехватили разговор иранских чиновников об американских ударах - WP30 июня, 10:43 • 9257 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 78093 просмотра
ВСУ остановили продвижение войск рф в Сумской области и продвинулись на курщине - Генштаб12:25 • 13325 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 46519 просмотра
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 37242 просмотра
публикации
Подготовка первоклассника к школе: какие правила действительно работают14:37 • 37913 просмотра
Посевной календарь на июль: когда лучше всего сажать, а когда лучше заняться чем-то другим14:11 • 47267 просмотра
Канадский паспорт - не индульгенция: как претендент на "Гулливер" Адамовский пытается скрыть гражданство рф
Эксклюзив
12:58 • 78358 просмотра
Какие изменения ждут украинцев в июле: новый стандарт напряжения в электросети и возвращение индексации заработной платы30 июня, 06:31 • 132016 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 293847 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 78620 просмотра
"Формула-1" с Брэдом Питтом дебютировала со $144 млн в мире и обеспечила Apple первый кассовый хит30 июня, 07:19 • 92562 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 90641 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 101380 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 207369 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ИРИС-Т
Шахед-136
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун

ЦУМ Ахметова лишился еще одной российской марки – СМИ

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Сыяр Куршутов, предположительно, совладелец Telegram-канала "Джокер", возобновляет информационные атаки, которые журналисты связывают с давлением на украинский бизнес. Канал уже атаковал Uklon и теперь нацелен на СКМ, Рината Ахметова и магазин "Ароматека".

ЦУМ Ахметова лишился еще одной российской марки – СМИ

Сейяр Куршутов, который может иметь российский паспорт и быть соадминистратором Telegram-канала "Джокер" (долю канала он якобы недавно приобрел у Романа Кравца, который, по информации СМИ, находится в Европе), возобновляет активную медиакампанию, которая, по утверждениям журналистов, может иметь признаки целенаправленного давления на украинский бизнес. Об этом пишет "Фокус", передает УНН.

Ранее Forbes сообщал, что канал "Джокер" мог использоваться как инструмент влияния: в частности, компания Uklon заявляла о вымогательстве 200 тысяч долларов за прекращение информационной атаки. Теперь, как говорится в материале, объектом критики стали менеджмент СКМ, Ринат Ахметов и магазин парфюмерии и косметики "Ароматека" в киевском ЦУМе.

После потери предыдущей версии канала Куршутов и Кравец, встречавшиеся в Вене, стремятся восстановить ресурс, который, по материалам СМИ, ассоциируется с громкими публикациями и сомнительной репутацией. Сейчас он обвиняет в продаже якобы фальсифицированной парфюмерии и призывает бойкотировать магазин "Ароматека".

"ЦУМ Рината Ахметова сдал первый этаж в аренду аферистам, которые продавали в центре Киева подделки мировых брендов под видом оригиналов. Правоохранители и таможня были в теме", — пишет "Джокер".

Журналисты считают, что эти обвинения, в частности относительно продажи якобы фальсифицированной продукции и призывы бойкотировать упомянутый магазин, могут иметь дополнительный контекст. Как отмечает издание Vector, в ЦУМе также расположен магазин "Zielinski & Rozen", который связывают с Куршутовым. Товары этого бренда, как утверждал Антон Одарюк (PR-директор Comfy), производятся на территории рф. В частности, он поднимал вопрос об этом еще в 2022 году, когда обратил внимание, что в Киеве продавалась продукция с пометкой "Made in Russia".

  

Издание также напоминает, что, по информации РБК-Украина, семья Куршутова ведет коммерческую деятельность на территории временно оккупированного Крыма, а его брат публично отмечался со стороны российских властей. Также РБК-Украина сообщало, что СНБО не продлила санкции в отношении ряда лиц, в том числе и Куршутова.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Ринат Ахметов
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Форбс
Вена
Крым
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9