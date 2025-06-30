ЦУМ Ахметова лишился еще одной российской марки – СМИ

Сейяр Куршутов, который может иметь российский паспорт и быть соадминистратором Telegram-канала "Джокер" (долю канала он якобы недавно приобрел у Романа Кравца, который, по информации СМИ, находится в Европе), возобновляет активную медиакампанию, которая, по утверждениям журналистов, может иметь признаки целенаправленного давления на украинский бизнес. Об этом пишет "Фокус", передает УНН.

Ранее Forbes сообщал, что канал "Джокер" мог использоваться как инструмент влияния: в частности, компания Uklon заявляла о вымогательстве 200 тысяч долларов за прекращение информационной атаки. Теперь, как говорится в материале, объектом критики стали менеджмент СКМ, Ринат Ахметов и магазин парфюмерии и косметики "Ароматека" в киевском ЦУМе.

После потери предыдущей версии канала Куршутов и Кравец, встречавшиеся в Вене, стремятся восстановить ресурс, который, по материалам СМИ, ассоциируется с громкими публикациями и сомнительной репутацией. Сейчас он обвиняет в продаже якобы фальсифицированной парфюмерии и призывает бойкотировать магазин "Ароматека".

"ЦУМ Рината Ахметова сдал первый этаж в аренду аферистам, которые продавали в центре Киева подделки мировых брендов под видом оригиналов. Правоохранители и таможня были в теме", — пишет "Джокер".

Журналисты считают, что эти обвинения, в частности относительно продажи якобы фальсифицированной продукции и призывы бойкотировать упомянутый магазин, могут иметь дополнительный контекст. Как отмечает издание Vector, в ЦУМе также расположен магазин "Zielinski & Rozen", который связывают с Куршутовым. Товары этого бренда, как утверждал Антон Одарюк (PR-директор Comfy), производятся на территории рф. В частности, он поднимал вопрос об этом еще в 2022 году, когда обратил внимание, что в Киеве продавалась продукция с пометкой "Made in Russia".

Издание также напоминает, что, по информации РБК-Украина, семья Куршутова ведет коммерческую деятельность на территории временно оккупированного Крыма, а его брат публично отмечался со стороны российских властей. Также РБК-Украина сообщало, что СНБО не продлила санкции в отношении ряда лиц, в том числе и Куршутова.