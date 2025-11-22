ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики
Київ • УНН
ТСК намагається розібратися чи мав місце вплив на Громадську раду доброчесності, але ключовий свідок відмовляється з’являтися до Верховної Ради.
Керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова намагалися примусово доставити на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади, відомою також в медійному просторі як "комісія Власенка-Бужанського", повідомляє "Судово-юридична газета", пише УНН.
Виклик був пов’язаний з тим, ТСК намагається з’ясувати, чи дійсно фундація DEJURE та особисто Михайло Жернаков впливали на формування та діяльність Громадської Ради доброчесності. Остання відіграє певну роль у судовій реформі, оскільки, за задумом, повинна була здійснювати громадський контроль доброчесності кандидатів до судової влади.
Наприклад, 4 листопада ТСК допитувала співавторку колонки на Українській Правді Тетяну Катриченко, проте конкретних відповідей від неї не дочекалися. А Михайла Жернакова допитати не вдається, бо він на засідання ТСК взагалі не з’являється.
Сам Жернаков скаржився, що до нього додому намагалася увірватися Національна поліція і заявляв, що ТСК не має повноважень викликати громадських активістів чи проводити розслідування щодо них, і нібито "взялася атакувати незалежні інституції та громадські організації, що очищують систему".
Крім того, він повідомив що у нього є важливіша причина не ходити у Верховну Раду, а саме - він збирається на якусь "зустріч на високому рівні".
Всі події відбулися в елітному ЖК Elyseum, найдешевша квартира в якому, за інформацією медіа, коштує приблизно 160 доларів без ремонта.
Наступне засідання ТСК відбудеться 24 листопада 2025 і питання порядку денного, яке буде розглядатися - це про наявність ознак зловживання впливом та інших можливих корупційних правопорушень під час формування та у діяльності третього та четвертого складів Громадської ради доброчесності.
Нагадаємо
Експертна група при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади (ТСК) зробила висновок про правовий статус Громадської ради, яка оцінює доброчесність суддів в Україні (ГРД).