ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, который игнорирует все вызовы
Киев • УНН
ВСК пытается разобраться, имело ли место влияние на Общественный совет добропорядочности, но ключевой свидетель отказывается являться в Верховную Раду.
Руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова пытались принудительно доставить на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти, известной также в медийном пространстве как "комиссия Власенко-Бужанского", сообщает "Судебно-юридическая газета", пишет УНН.
Вызов был связан с тем, что ВСК пытается выяснить, действительно ли фонд DEJURE и лично Михаил Жернаков влияли на формирование и деятельность Общественного Совета добропорядочности. Последний играет определенную роль в судебной реформе, поскольку, по замыслу, должен был осуществлять общественный контроль добропорядочности кандидатов в судебную власть.
Например, 4 ноября ВСК допрашивала соавтора колонки на Украинской Правде Татьяну Катриченко, однако конкретных ответов от нее не дождались. А Михаила Жернакова допросить не удается, потому что он на заседания ВСК вообще не является.
Сам Жернаков жаловался, что к нему домой пыталась ворваться Национальная полиция и заявлял, что ВСК не имеет полномочий вызывать общественных активистов или проводить расследования в отношении них, и якобы "взялась атаковать независимые институты и общественные организации, очищающие систему".
Кроме того, он сообщил, что у него есть более важная причина не ходить в Верховную Раду, а именно - он собирается на какую-то "встречу на высоком уровне".
Все события произошли в элитном ЖК Elyseum, самая дешевая квартира в котором, по информации медиа, стоит примерно 160 долларов без ремонта.
Следующее заседание ВСК состоится 24 ноября 2025 года, и вопрос повестки дня, который будет рассматриваться, - это о наличии признаков злоупотребления влиянием и других возможных коррупционных правонарушений при формировании и в деятельности третьего и четвертого составов Общественного совета добропорядочности.
Напомним
Экспертная группа при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти (ВСК) сделала вывод о правовом статусе Общественного совета, который оценивает добропорядочность судей в Украине (ОСД).