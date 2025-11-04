Экспертная группа при ВСК в парламенте заявила о коррупционных рисках деятельности Общественного совета, оценивающего добропорядочность судей

ukenru
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистику
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 29299 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 72774 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 49792 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+Film
Экспертная группа при ВСК в парламенте заявила о коррупционных рисках деятельности Общественного совета, оценивающего добропорядочность судей

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Экспертная группа при ВСК парламента заявила о коррупционных рисках деятельности Общественного совета, оценивающего добропорядочность судей. Она функционирует без надлежащего правового статуса и подотчетности, что создает риски нарушения законодательства.

Экспертная группа при ВСК в парламенте заявила о коррупционных рисках деятельности Общественного совета, оценивающего добропорядочность судей

Экспертная группа при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти (ВСК) сделала вывод о правовом статусе Общественного совета, который оценивает добропорядочность судей в Украине (ОСД), сообщает УНН со ссылкой на "Закон и бизнес". 

Проект документа подготовил глава группы, член совета Комитета НААУ по вопросам защиты прав человека Игорь Фомин на основе анализа информации, содержавшейся в сообщениях средств массовой информации, общественных организаций относительно возможных коррупционных рисков деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего Совета правосудия.

Фомин, в частности, отметил, что исследование проводилось с целью сравнить украинскую модель участия общественности в оценивании судей с практиками европейских демократий. Для этого он проанализировал механизмы формирования и полномочия аналогичных органов в Великобритании, Германии и Франции. По результатам сравнительного анализа он пришел к выводу, что в этих странах участие общественных представителей в процедурах отбора и дисциплинарной ответственности судей осуществляется в рамках четко определенных правовых рамок и под государственным контролем, тогда как в Украине ОСД фактически функционирует без надлежащего правового статуса и подотчетности.

Основные тезисы заключения:

• ОСД не имеет юридического статуса - не зарегистрирована как юридическое лицо, не имеет статуса государственной, общественной или публичной организации. Не имеет юридически закрепленной структуры руководства и не ведет какого-либо правового учета своей деятельности.

• При этом ОСД фактически осуществляет властные полномочия: собирает, проверяет и анализирует информацию о судьях и кандидатах на должность судьи, дает заключения относительно их добропорядочности и этики, имеет доступ к государственным реестрам.

• Закон не определяет ни формы, ни процедур такого сбора данных, что создает риски нарушения законодательства о защите персональной информации без наступления ответственности.

Такая неопределенность статуса Общественного совета добропорядочности, по мнению Фомина, порождает коррупционные риски.

Экспертная группа подчеркивает, что деятельность ОСД не соответствует правовой системе Украины из-за отсутствия четкого юридического статуса и контроля. Из-за этого ее участие в оценивании судей создает риски коррупции и может подрывать независимость судебной власти.

ОСД в свою очередь заявила, что их деятельность регламентируется статьей 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", их основная цель - общественный контроль за отбором и очищением судейского корпуса. 

Накануне в СМИ обнародовали детали скандала в Высшей квалификационной комиссии судей. Как стало известно со слов кандидата юридических наук Инны Отрош, во время конкурса в апелляционные суды председатель ВККС Андрей Пасечник нарушил порядок проверок судей - вместо проверки экзаменационных работ в информационной системе ВККС он якобы проверял их дома. При этом, он получил эти работы по электронной почте от неизвестного лица, а затем сжег их. Кто передал эти работы Пасечник отказался отвечать. 

Напомним, Временная следственная комиссия была создана постановлением Верховной Рады от 19 июня 2025 года. Ее задачи:

1. Собирать, анализировать и проверять информацию о возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях в судах и правоохранительных органах (кроме непосредственного осуществления правосудия).

2. Оценивать эффективность действий этих органов в борьбе с коррупцией и выявлять системные недостатки, приводящие к безнаказанности.

3. Исследовать влияние заинтересованных лиц или конфликты интересов в деятельности правоохранительных органов.

4. Готовить и подавать Верховной Раде предложения по изменениям в законодательстве для повышения прозрачности, ответственности и независимости правоохранительных органов, судов и судебной власти.

Председателем ВСК избран народный депутат Сергей Власенко. Экспертная группа является консультативно-совещательным органом при ВСК, в состав которого входят 22 человека.

Лилия Подоляк

