Экспертная группа при ВСК в парламенте заявила о коррупционных рисках деятельности Общественного совета, оценивающего добропорядочность судей

Экспертная группа при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти (ВСК) сделала вывод о правовом статусе Общественного совета, который оценивает добропорядочность судей в Украине (ОСД), сообщает УНН со ссылкой на "Закон и бизнес".

Проект документа подготовил глава группы, член совета Комитета НААУ по вопросам защиты прав человека Игорь Фомин на основе анализа информации, содержавшейся в сообщениях средств массовой информации, общественных организаций относительно возможных коррупционных рисков деятельности Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего Совета правосудия.

Фомин, в частности, отметил, что исследование проводилось с целью сравнить украинскую модель участия общественности в оценивании судей с практиками европейских демократий. Для этого он проанализировал механизмы формирования и полномочия аналогичных органов в Великобритании, Германии и Франции. По результатам сравнительного анализа он пришел к выводу, что в этих странах участие общественных представителей в процедурах отбора и дисциплинарной ответственности судей осуществляется в рамках четко определенных правовых рамок и под государственным контролем, тогда как в Украине ОСД фактически функционирует без надлежащего правового статуса и подотчетности.

Основные тезисы заключения:

• ОСД не имеет юридического статуса - не зарегистрирована как юридическое лицо, не имеет статуса государственной, общественной или публичной организации. Не имеет юридически закрепленной структуры руководства и не ведет какого-либо правового учета своей деятельности.

• При этом ОСД фактически осуществляет властные полномочия: собирает, проверяет и анализирует информацию о судьях и кандидатах на должность судьи, дает заключения относительно их добропорядочности и этики, имеет доступ к государственным реестрам.

• Закон не определяет ни формы, ни процедур такого сбора данных, что создает риски нарушения законодательства о защите персональной информации без наступления ответственности.

Такая неопределенность статуса Общественного совета добропорядочности, по мнению Фомина, порождает коррупционные риски.

Экспертная группа подчеркивает, что деятельность ОСД не соответствует правовой системе Украины из-за отсутствия четкого юридического статуса и контроля. Из-за этого ее участие в оценивании судей создает риски коррупции и может подрывать независимость судебной власти.

ОСД в свою очередь заявила, что их деятельность регламентируется статьей 87 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", их основная цель - общественный контроль за отбором и очищением судейского корпуса.

Накануне в СМИ обнародовали детали скандала в Высшей квалификационной комиссии судей. Как стало известно со слов кандидата юридических наук Инны Отрош, во время конкурса в апелляционные суды председатель ВККС Андрей Пасечник нарушил порядок проверок судей - вместо проверки экзаменационных работ в информационной системе ВККС он якобы проверял их дома. При этом, он получил эти работы по электронной почте от неизвестного лица, а затем сжег их. Кто передал эти работы Пасечник отказался отвечать.

Напомним, Временная следственная комиссия была создана постановлением Верховной Рады от 19 июня 2025 года. Ее задачи:

1. Собирать, анализировать и проверять информацию о возможных коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях в судах и правоохранительных органах (кроме непосредственного осуществления правосудия).

2. Оценивать эффективность действий этих органов в борьбе с коррупцией и выявлять системные недостатки, приводящие к безнаказанности.

3. Исследовать влияние заинтересованных лиц или конфликты интересов в деятельности правоохранительных органов.

4. Готовить и подавать Верховной Раде предложения по изменениям в законодательстве для повышения прозрачности, ответственности и независимости правоохранительных органов, судов и судебной власти.

Председателем ВСК избран народный депутат Сергей Власенко. Экспертная группа является консультативно-совещательным органом при ВСК, в состав которого входят 22 человека.